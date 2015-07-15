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الكويت تطلب إعدام 11 من المشتبه بهم فى تفجير مسجد

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الكويت تطلب إعدام 11 من المشتبه بهم فى تفجير مسجد الكويت تطلب إعدام 11 من المشتبه بهم فى تفجير مسجد
قالت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأربعاء إن الكويت طلبت إنزال عقوبة الإعدام بحق أحد عشر شخصا من بين 29 مشتبها بهم يحاكمون لدورهم المزعوم فى تفجير انتحارى أسفر عن سقوط قتلى فى مسجد الشهر الماضى ،وبدأت الكويت حملة أمنية على الإسلاميين المتشددين بعد الهجوم الذى وقع فى 26 يونيو حزيران وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه حين فجر انتحارى سعودى نفسه داخل مسجد للشيعة مما أسفر عن مقتل 27 من المصلين.

وقال وزير الداخلية إن بلاده فى حالة حرب مع المتشددين وقال مسؤولون إن التفجير وهو أسوأ هجوم تشهده الكويت كان يهدف الى إشعال الفتنة الطائفية فى الدولة ذات الأغلبية السنية حيث تتعايش الطائفتان السنية والشيعية سلميا، وقالت الصحيفة "أكد مصدر مطلع للقبس أن النيابة العامة طالبت بإعدام 11 متهما شنقا فى تقريرها المرسل للمحكمة."

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس الثلاثاء إنه تم توجيه اتهامات بالإرهاب لتسعة وعشرين شخصا فيما يتصل بالهجوم وبينهم كويتيون وسعوديون وباكستانيون ومقيمون بدون. وتراوحت الاتهامات بين القتل مع سبق الإصرار والترصد وحيازة المتفجرات.

ولم تذكر الوكالة ما اذا كان تم تحديد موعد لمحاكمة المشتبه بهم.
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