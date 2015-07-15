مجلس الوزراء يوافق على اطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات على ميدان ” رابعة “

وافق مجلس الوزراء على اطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات، على ميدان رابعة العدوية.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 .

وتتضمن التعديلات استبدال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (395) من القانون، لتنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وفي جميع الأحوال، يحدد رئيس محكمة الاستئناف المختصة أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الإنتهاء من نظر الدعوى، وإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لاعادة نظر دعواه، أعتبر الحكم صادرا ضده حضورياً.

كما تضمنت التعديلات نص المادة الثانية على أن يضاف الى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة برقم (208 مكرراً هـ) تنص على أنه للنائب العام أو من يفوضه، ولقاضي التحقيق عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في احدى الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو عند الضرورة التي يقتضيها التحقيق فيها، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول. وللممنوع من السفر أن يتظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

كما تنص التعديلات على أنه يجوز لسلطة التحقيق، مصدرة الأمر إبتداء، في كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز التعديل فيه برفع اسمه على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفي جميع الأحوال ينتهي المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهما أقرب.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة النظر فى أسعار الطاقة الموردة لقطاع غزة لتتواكب مع الزيادات المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014، والخاص بزيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية تدريجياً لمدة خمس سنوات وفقاً لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية.

كما وافق على زيادة أسعار نقل الغلال بالسكك الحديدية أسوة بالشركات وجمعيات نقل الأقماح.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد البنود المستجدة والأعمال الإضافية بعملية إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمحطة منجلا بجنوب السودان إلى شركة المقاولون العرب.

وفى إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الافريقية، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة (القمر عربسات – 5c) لبث القنوات الفضائية المصرية لأفريقيا.