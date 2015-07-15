بالصور.. إطلاق إسم الشهيد عبد الفتاح مجدي على مدرسة بهورين في بالمنوفية

عقد المجلس التنفيذي جلسته رقم “3″ دورالإنعقاد الرابع والعشرين لسنة 2015 بديوان عام محافظةالمنوفية برئاسة الدكتورهشام عبدالباسط محافظ المنوفية واللواء أسامة فرج أمين عام المجلس وسكرتير عام المحافظة ومصطفى بيومي السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب مدير أمن المنوفية والمستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المجالس والمدن ومديرى المديريات.

> شدد محافظ المنوفية على ضرورة الإستعداد لعيد الفطر المبارك بالعمل الجاد واليقظة والتواجد المستمر بغرف العمليات للمتابعة والتعامل مع الأزمات بشكل سريع، ووجهه رؤساء المدن والمراكز والمديريات بضرورة التواصل المباشر والفعال مع المواطنين وأوصاهم بأسر الشهداء وشدد على الإستجابة الفورية لجميع طلباتهم لأنهم ضحوا بأبنائهم فداءا للوطن، ووافق على إطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبد الفتاح مجدي رمضان على المدرسة الإعدادية بنات بقرية هورين بركة السبع .

> كما وافق المجلس على تخصيص 2 قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمركز بركة السبع لإقامة نقطتي شرطة بها إحداهما 275 م بزمام ناحية هورين والأخرى 200 م بزمام ناحية جنزور، يذكر انه قد تمت مخاطبة المحافظة لتخيصيص أراضي لبناء تسعة نقاط شرطة تم توفيرأثنان منهم وباقي سبعة نقاط، وفى إستجابة فورية قررمحافظ المنوفية توفير أراضي أملاك الدولة لإنشاء هذه النقاط وان تعزر وجود أملاك دولة يتم نزع الملكية لأنها منفعة عامة وطالب ورؤساء مجالس المدن بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن .

> كما تم خلال الإجتماع الموافقة على التبرع المقدم من مواطنين بمركز قويسنا بمساحة أرض تبلغ أربعة قراريط ونصف لضمها الى مدرسة الحصين الإبتدائية لزيادة عدد الفصول، وتم قبول التبرع بمساحة 375 متر داخل الحيز العمراني بمدينة الشهداء لإنشاء جناح جديد ملاصق للمدرسة الإعدادية بذمام قرية بشتامي بإسم الشهيد أنيس نصر البمبي

> ووافق المجلس أيضاً على تخصيص 100 متر أملاك دولة بناحية زرقان مركز تلا للإقامة وحدة إجتماعية، ونقل الوحدة الإجتماعية بمدينة السادات الى باقي مساحة أملاك الدولة المتبقية حتى تكون بعيدة عن كبلات الكهرباء ومأخذ المياه، وقررت اللجنة تخصيص مساحة 2500م أملاك دولة داخل الحيز العمراني لمدينة الباجور لإنشاء وحدات إسكان إجتماعي بقرية اسطنها على قطعتين أرض الأولى بمساحة 1266م والثانية 1234م، كما تقرر زيادة المساحة المخصصة لإقامة نقطة إطفاء أم خنان بمركز قويسنا حتى يتم إستكمال خدمات نقطة الإطفاء .