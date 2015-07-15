السويس ترفع درجة الإستعداد القصوى لإستقبال عيد الفطر المبارك

قرر اللواء العربي السروي محافظ السويس، رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع أجهزة محافظة السويس والأحياء وجميع قطاعات المرور والمرافق والكهرباء والصرف الصحي والمياه والطرق والنقل والصحة والإسعاف والطب البيطري والبيئة والتموين وجهاز التجميل والنظافة إستعداداً لإستقبال عيد الفطر المبارك.

> أضاف بيان صادر من الديوان العام، أن المحافظ أكد أنه سيفاجئ عدداً من المواقع الخدمية والمنشات الحيوية والمستشفيات العامة، مؤكداً علي القيادات التنفيذية سرعة تحديد الورديات بكل القطاعات الحكومية والأحياء وأخطار مكتب محافظ منوب والمتابعة الميدانية والتنسيق مع غرف عمليات المحافظة و الأحياء والمديريات.

> وشدد على الأجهزة المعنية بحماية أراضي أملاك الدولة والزراعية بإزالة أي تعديات فوراً وتحرير محاضر للمتعدين وتحويلهم للنيابة العامة.

> وأعطي اللواء العربي السروي تعليمات للقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتواجد طوال إجازة عيد الفطر المبارك، والتواصل مع الجماهير بالشوارع،محذراً من غلق هواتف المحمول أوعدم استجابة لأي طوارئ تحدث، ومؤكداً أنه سيتم محاسبة المقصرين والمخالفين للتعليمات.

> وطلب المحافظ من اللجنة المشكلة للمتابعة برئاسة السكرتير العام المهندس محمد مرسي بالمتابعة والتفتيش والمرور الدوري طوال إجازة العيد على المصالح الحكومية والمنشآت ومتابعة المرافق وإزالة أي شكاوي والتعامل مع أي بلاغ يرد لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والأحياء.

> وفى هذا السياق أعلنت مديرية الصحة رفع درجة الإستعداد والطوارئ بجميع مستشفيات السويس العامة طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وتم وضع خطة تأمين على مدار 24 ساعة يومياً لتأمين ساحات العيد والأماكن التي ستشهد تواجد مكثف بالمواطنين وسيتم وضع سيارة أسعاف بجوار كل ساحة من الساحات الكبيرة والتى تستوعب المواطنين وعددها 5 ساحات ( الخالدين – الأربعين – أول السور – الجناين – فيصل ).

> وأعطي اللواء العربي السروي محافظ السويس تعليماته لمدير عام الصحة بتوفير جميع الأدوات الطبية والادوية المطلوبة وتوافر أكياس الدم للمستشفيات العامة ومع التأكيد على الأطباء بالالتزام بمواعيدهم وتواجدهم بالمستشفيات، باللإضافة الي تواجد طبيب مخ وأعصاب خلال أجازة العيد .

> وأكد الدكتور لطفي عبد السميع مدير عام الصحة أنه تقرر إنتشار وتواجد سيارات الإسعاف والتى تبلغ 60 سيارة بمنطقة العين السخنة وعلى الشواطئ والحدائق العامة ومنطقة الكورنيش والقرى السياحية، بالاضافة الي فرق للإنتشار السريع من الأطباء إذا لزم الأمر مع تواجد أطباء مخ وأعصاب خلال أجازة العيد.

> وأكد مدير عام الصحة انه يتم أخذ عينات من الأسواق للتأكد من سلامة الأطعمة وصلاحيتها، كذلك تم رفع درجة الإستعداد بأقسام الجراحة والحضانات والطوارئ بمستشفى السويس العام .

كما أكد المحافظ على مدير التموين بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة بمتابعة الاسواق والمحلات والمطاعم ومنع بيع اللحوم المملحة الفاسدة ومراجعة صلاحية اللحوم بالمنافذ والمجمعات الإستهلاكية .

> أكد اللواء العربي السروي على مدير التموين بإلتزام بمواعيد العمل للمخابز التى تعمل من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءاً بالإضافة عدد 14 مخبزاً التي تم الموافقة على عملها من الخامسة صباحاً حتى الثامنة مساءاً لتوفير إحتاجات المواطنين من الخبز، مشيراً الى انه سيتم توفير أنابيب البوتاجاز بمستودعات الصباح وفيصل والأربعين، بالإضافة الي تواجد سيارة بوتاجسكو لتوفير الأنابيب بمناطق الجناين .

> وأصدر اللواء العربي السروي محافظ السويس قرار بمنع مبيت أي سيارة حكومية خارج الأماكن المخصصة لها بدواوين الحكومة مشيراً الى انه سيتم محاسبة من يخالف ذلك.

> وأكد اللواء العربي السروي على مديري أشغال بورتوفيق والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي وهندسة الري بالسويس بالتنسيق من أجل زيادة ضخ المياه خلال أجازة العيد ومتابعة شكاوي المواطنين فى أي وقت.

> وشدد المحافظ على جهاز التجميل والنظافة بالإستعداد الجاد للعيد من خلال نظافة ساحات صلاة العيد بالأحياء الخمسة بإستمرار أثناء أجازة العيد من الحدائق العامة والشوارع الرئيسية والكورنيش الجديد.

> وأكد السروي على مدير المرور بالتواجد المروري المكثف بطريق السويس القطامية السخنة وطريق مصر السويس وطريق النفق عيون موسي لتسهيل حركة المرور لإستقبال الزائرين لقضاء أجازة العيد بالسويس.

> وأشار الدكتور كمال البربري مدير عام الأوقاف الى أن موعد صلاة العيد فى الخامسة و25 دقيقة بمساجد وساحات المحافظة التى تبلغ 41 ساحة بالأحياء الخمسة.

> جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي المصغر لمحافظة السويس برئاسة اللواء العربي السروي، الذي عقد اليوم بالديوان العام بحضور المهندس محمد مرسي السكرتير العام ومديري المديريات ورؤساء الاحياء.