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قوات البشمركة تقتل 16 من عناصر داعش فى قضاء سنجار العراقى

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قوات البشمركة تقتل 16 من عناصر داعش فى قضاء سنجار العراقى قوات البشمركة تقتل 16 من عناصر داعش فى قضاء سنجار العراقى
أفاد مصدر فى وزارة البيشمركة الكردية اليوم الأربعاء بمقتل 16 من عناصر تنظيم (داعش) خلال اشتباكات بشمال غرب الموصل.

وقال المصدر أن اشتباكات مسلحة بين قوات البيشمركة وعناصر داعش وقعت اليوم فى قلعة اسماعيل بيك وسط قضاء سنجار أسفرت عن مقتل 16 عنصرا من داعش.

من جهة اخرى كشف العميد محمد الجبورى فى شرطة نينوى اليوم عن اعدام 10 من شباب الموصل على يد تنظيم داعش.

وقال أن تنظيم داعش اعدم 10 شباب وسط جمهرة من المواطنين رميا بالرصاص بعد موافقة من المحكمة الشرعية فى دورة السواس وسط الموصل بسبب مخالفتهم للشريعة الاسلامية وافطارهم العلنى فى شوارع الموصل.
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