إعادة فتح وترخيص 8 مخابز بلدية بالمنوفية

قرر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، الإكتفاء بما تم تنفيذه من مدة غلق لعدد أربعة مخابز بلدية كان قد صدر قراراً غلق لهم خلال شهر يوليو الحالي لوجود مخالفات متنوعة تراوحت بين عدم الإلتزام بمواصفات الخبز و مخالفة إشتراطات وقواعد العمل الخاصة بالمخابز البلدية وهم مخابز “ف.م.م” بقرية مصطاي مركز قويسنا، ومخبز”م.ص.ع” بقرية المقاطع مركز الباجور ومخبز “أ.ح.ز” بقرية كفر هرين بمركز بركة السبع، ومخبز ورثة “ص.ا.م” بالباجور.

> حيث قامت إدارة الرقابة التموينية بإيقاف حصة الدقيق إبتداءًا من أول الشهر الحالي وتحرير محاضر جنح ضد تلك المخابز وإستصدار قرار المحافظ بغلق جميعهم لمدة ثلاثة شهور.

> كما وافق محافظ المنوفية على ترخيص عدد “4″ فرن بلدي بعزبة غيط شبرا التابعه لمركز الباجور ومنيل عروس وقرية سملاي التابعة لمركز أشمون وآخر بمنوف على ان يتم صرف حصة الدقيق البلدي 82% لتشغيل المخابز بعد التقدم لمديرية التموين بكافة مستندات المخبز بعد الترخيص.

كما وافق المحافظ على إصدار ترخيص لمخبز أفرنجي بقرية مسجد الخضر التابعه لمركز الباجور، وفي إطار متصل أصدر محافظ المنوفية قرارات غلق لعدد “2″ مخبز سياحي بقرية أجهور الرمل وعزبة تيمور بمركز قويسنا لحين إستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفي إطار الحملات التموينية المكثفة لضبط الأسواق والحفاظ على الصحة العامة، أصدر محافظ المنوفية قراراً بغلق محل لعمل الحواوشي إدارة “أ.ع. أ” بشارع الخطاطبة المحطة مركز السادات وفصل المرافق عنه لإدارته بدون ترخيص وحيازة كمية من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر وتجهيزها للإستخدام .