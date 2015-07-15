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بدء تنسيق القبول بجامعة الأزهر 26 يوليو

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بدء تنسيق القبول بجامعة الأزهر 26 يوليو بدء تنسيق القبول بجامعة الأزهر 26 يوليو

 

جامعة الأزهر

أعلن الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعة سيبدأ العمل، 26 يوليو الجاري، لمدة أسبوع.

وأوضح رئيس الجامعة، أن التنسيق إلكترونيا من خلال الإنترنت لجميع الطلاب الناجحين والحاصلين على الثانوية الأزهرية الدور الأول بقسميها العلمي والأدبي، وشعبة العلوم الإسلامية.

وأشار إلى أن الطالب يستطيع تسجيل وإدخال بياناته من بوابة الإلكترونية من خلال رقم الجلوس، والرقم السري الموجود في ملف كل طالب، مؤكدًا أن التنسيق الإلكترونى من التيسير على الطلاب والطالبات من خلال تسجيل البيانات من أي مكان دون التنقل وتحمل أعباء السفر.

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