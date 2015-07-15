نجاح أول عملية جراحية لغلق تمدد شريان المخ عن طريق الحاجب فی سلطنة عمان

حقق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى (خولة) بسلطنة عمان إنجازا علميا جديدا، حيث نشرت عنه المجلة الطبية الأمريكية #### American jornal of medical case report #### مؤخرا تقريرا أشارت فيه إلى نوعية جديدة من الجراحة لغلق تمدد شريان المخ لدى الأطفال وذلك عن طريق الحاجب.

يأتى نشر المجلة العلمية الأمريكية لهذا الإنجاز بعد أن أقدم الفريق الجراحى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خولة بقيادة الجراح على بن محاد المعشنى – استشارى أول جراحة المخ والأعصاب – على إجراء أول عملية من هذا النوع من العمليات للأطفال، حيث كان النجاح حليفها ليتم عرضها فى الكثير من المؤتمرات والملتقيات العلمية لتلاقى بقبول وإشادة كبيرين.

وأوضح الدكتور المعشنى أن قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خولة قد بدأ خلال السنوات الأخيرة بإجراء عمليات جديدة تضاف إلى العمليات الدقيقة التى يقوم بها القسم ومنها جراحات المخ لاستئصال الأورام المختلفة للكبار والأطفال إلا أنه نتيجة المضاعفات التى قد تصاحب هذه العمليات بالنسبة للأطفال عن طريق الجراحة التقليدية المتمثلة فى شق الرأس والتى تستنزف كميات كبيرة من الدماء يصعب توفيرها لدى الأطفال، قرر قسم جراحة المخ والأعصاب استخدام نوع جديد من الجراحة عن طريق الحاجب للكبار والأطفال حيث كان النجاح حليفنا وكانت النتائج إيجابية، وقد اعتبر هذا النوع الأول من نوعه حينها على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف: "مقارنة بالعملية التقليدية يوفر هذا النوع من الجراحة أمانا وسرعة فى التماثل للشفاء فهو يتم فى فترة زمنية قصيرة تمتد ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين فيما يستغرق النوع الأول ما بين أربع إلى ست ساعات، كما أنه وهو الأهم يقلل من كمية الدم المفقودة خلال جراحة الشق التقليدية، فضلا عن مضاعفات الالتهابات وفقدان الحركة التى عادة ما تصاحب المرضى الذين يخضعون للجراحة بالأسلوب الروتيني، ويقوم القسم الآن بإجراء هذا النوع من العمليات للأورام بعد الاستغناء عن الأسلوب التقليدى فى الجراحة".

وتابع: "بعد هذا النجاح أقدمنا على تجربة جديدة وهى إجراء عمليات غلق شريان المخ لدى الأطفال عن طريق الحاجب التى نجحت كذلك ليتم تسجيل أول حالة نجحنا فى علاجها جراحيا بهذه الطريقة من خلال المجلة الأمريكية العلمية ####American jornal of medical case report #### بأنها الأولى من نوعها على مستوى العالم".

وتعتبر هذه الحالة التى تم نشرها فى المجلة أول حالة أجريت لها هذه الجراحة عن طريق الحاجب لغلق التمدد لشرايين المخ بالنسبة للأطفال، والآن يتم إجراء غلق تمدد شرايين المخ لدى الأطفال عن طريق الحاجب بشكل متواصل فى مستشفى خولة.