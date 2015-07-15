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كشخة 28 رمضان من "سيدتي نت"

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كشخة 28 رمضان من "سيدتي نت" كشخة 28 رمضان من "سيدتي نت"

الأربعاء 15-07-2015 10:28

تختار لك مجلة "سيدتي" يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك في الشهر الفضيل .

اللون الأبيض هو لون النقاء. وفي هذا اليوم اخترنا لك إطلالة بيضاء رائعة من المدوّنة الكويتية مرمر، التي اختارت إطلالة ساترة وأنيقة بالحجاب. نسقت المدوّنة الأنيقة بنطلوناً واسعاً بأطراف سوداء بسيطة مع توب واسعة بقصة جذابة، ثمّ أضاءت إطلالتها بحقيبة من جلد الأفعى الرائع وبحذاء أحمر بكعب عالٍ.

يمكنك أن تستوحي من مرمر إطلالة للسفر، إذ جمعت في تنسيقها بين الأناقة والحشمة، وهو ما تبحث عنه جميع السيدات في الخليج.

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سيدتي