هكذا تألق حضور بطولة Wimbledon 2015 في لندن بدأت أهم بطولة للتنس Wimbledon في لندن منذ أواخر الشهر الماضي، واستمرت حتى يوم الأحد الفائت حيث كانت المباراة النهائية، بينما فازت سيرينا ويليامز Serena Williams باللقب النسائي لهذا العام. وقد حضر أشهر النجوم مباريات التنس المقامة على مدى الأيام الماضية ضمن هذه البطولة متألقين بإطلالات صيفية أنيقة نستعرضها معاً في السطور التالية:

شهدت البطولة حضورًا بارزًا من أفراد العائلة المالكة في بريطانيا، حيث تألقت الدوقة كيت ميديلتون Kate Middleton بإطلالة أنيقة بفستان أحمر جميل، بينما اختارت والدتها كارول Carole وشقيقتها بيبا Pippa فساتين ناعمةً بطبعات صيفية جميلة، أما الدوقة كاميلا Camilla فقد اختارت اللون الأبيض في إطلالة كلاسيكية جميلة.

وبالحديث عن اللون الأبيض يمكن أن نرى في الصور أعلاه أنه الخيار الأول للنجمات الحاضرات، فقد ظهر بأكثر من إطلالة متميزة، منها: إطلالة العارضة كارلي كلوس

Karlie Kloss وجوان فروجات Joanne Froggatt والنجمة سيينا ميلر Sienna Miller، بالإضافة إلى خبيرة التجميل اللبنانية جويل التي فاجأتنا بحضورها لهذه البطولة بإطلالة صيفية باللون الأبيض، نسقتها مع اللون الأزرق بشعرها المميز وحقيبة يد أنيقة.

كما حضرت السيدة الأولى في عالم الموضة Anna Wintour بطولة Wimbledon وقد ارتدت فستانًا أنيقًا نسقته بطريقتها الخاصة مع عقد ملون وإكسسوارات بلون محايد.

شاهدي معنا في الصور أعلاه أجمل الإطلالات من بطولة Wimbledon للتنس هذا العام، واختاري الأكثر أناقةً بينهنّ.

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