انتقالات في الجول - الشيخ يطلب تغيير عقده مع الزمالك.. وجلسة المقاصة تحسم وجهته

طلب أحمد الشيخ لاعب المقاصة تغيير بعض بنود العقد الذي وقعه مع الزمالك من قبل حتى يوافق على الانضمام لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وكان الشيخ قد وقع عقدا مع الزمالك إلا أنه كان بغير علم من نادي المقاصة الذي قام بتغريم اللاعب.

وطلب أحمد الشيخ من الزمالك تغيير بعض بنود العقد حتى لا يتحمل الضرائب على راتبه الذي سيتقاضاه من الزمالك على أن يتحمله النادي.

ومن المنتظر أن يعقد الشيخ جلسة مع مسؤولي المقاصة اليوم الأربعاء لحسم وجهته المقبلة إما بالانتقال للزمالك أو الأهلي الذي دخل على الخط أيضا.

وكان مسؤولي المقاصة قد أكدوا أنهم سيوافقوا على العرض الأعلى ماديا من أجل ضم اللاعب على الرغم من اتفاقهم شفهيا مع مسؤولي الزمالك.