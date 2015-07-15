في_القمة - اتحاد الكرة يستعجل رد ألمانيا وإسبانيا من أجل طاقم التحكيم

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى الاتحادات الألمانية والإسبانية واليونانية، من أجل استعجال إرسال تحديد موقفهم من تعيين طاقم تحكيم لمباراة القمة.

ويلعب الأهلي والزمالك يوم 21 يوليو المقبل في قمة الدوري المصري.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قد صرح بأن لجنة الحكام خاطبت حكاما من إنجلترا وبولندا، ولكنهم اعتذروا.

وهو ما وجه اتحاد الكرة لمحاولة استقدام حكام من إسبانيا أو ألمانيا أو اليونان.

وأدار مباراة الدور الأول الحكم الفرنسي توني شابرون، وانتهت بالتعادل 1/1 في ملعب الدفاع الجوي.