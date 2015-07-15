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أحمد الشيخ: قررت البقاء في مصر للمقاصة.. ورئيس النادي يحذر اللاعب

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أحمد الشيخ: قررت البقاء في مصر للمقاصة.. ورئيس النادي يحذر اللاعب أحمد الشيخ: قررت البقاء في مصر للمقاصة.. ورئيس النادي يحذر اللاعب

قال أحمد الشيخ نجم نادي مصر للمقاصة إنه قرر البقاء في فريقه رغم العروض المتهافتة على خدماته من الأهلي والزمالك.

الزمالك اتفق مع المقاصة على ضم اللاعب صاحب الـ26. والأهلي أكد أنه لم يخرج من السباق ولازال في انتظار حسم موقف الشيخ نفسه.

لكن بعد 24 ساعة من الجدل حول مستقبل اللاعب الذي يطلبه الزمالك ويتمسك الأهلي بحظوظه في سباقه، خرج الشيخ ليغير رأيه تماما عبر قناة النهار للرياضة.

وصرح الشيخ اليوم الأربعاء "قررت البقاء في مصر للمقاصة. هذا ما أخطرت به النادي في اجتماعي اليوم معه".

وتابع "الناس في النادي اتخذوا قرارا أنه لن يتم بيعي سواء للأهلي أو للزمالك. لن يتم بيعي خارج ".

من جانبه حذر رئيس النادي محمد عبد السلام اللاعب بحسب ما علمه FilGoal.com.

عبد السلام حذر اللاعب من أن تكون تلك الخطوة محاولة للهروب من عقده مع الزمالك، حتى ينتقل بعد ذلك إلى الأهلي في فترة انتقالات أخرى.

وقال رئيس النادي للاعب: "طالما قررت البقاء فأنت لن تحرك لا هذا الصيف ولا الذي يليه. انتبه واتخذ قرارك بروية".

وعقب رئيس النادي محمد عبد السلام عبر قناة النهار للرياضة، مفصحا "لا أعتقد أن اللاعب حسم موقفه".

وأوضح رئيس النادي أن عرض الأهلي يصل لـ10 ملايين جنيه، وكذلك الزمالك.

ويطمع الزمالك في ضم باسم عبد العزيز ووائل فراجع مع الشيخ مقابل 15 مليون جنيه.

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