عشان عيد صحى.. المرضى الممنوعون من تناول كحك العيد.. ممكن تدوق بس

للعيد سماته المميزة، ولا شك أن الكحك والبيتيفور والبسكويت من أهم معالمه المميزة، وعلى الرغم من أضرار هذه الأطعمة والمعجنات شديدة الدسامة، إلا أنها طقس مستمر وشائع.

وحذرت الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية من تناول البعض لكحك العيد، مؤكدة أن هناك الكثير من الفئات التى يمنع عليها تناول الكحك، وعلى أسوأ الفروض يمكنهم تناول القليل منه خلال عيد الفطر، لأنه يعد بمثابة قاتل بطىء يساعد على إصابتها بالكثير من الأعراض المرضية التى تطال الجسم وتظهر مضاعفاتها خاصة على أصحاب الأمراض المزمنة بعد انتهاء العيد مباشرة.

وذكرت الدكتورة رانيا مجموعة من الفئات الممنوعة من تناول الكحك فى رمضان، وإلا عرضها لمشكلات صحية ومنها:

- مرضى القولون العصبى وقرحة المعدة: فنسبة الدهون الزائدة تزيد من إثارة أحماض المعدة، مما يسبب لهم مشكلات فى حرقة المعدة، وآلاما بها وتخمة

>- مرضى ارتجاع المرئ: فهذه الدهون تثير الأحماض وتسبب تسبب ارتجاعا لها.

>- مرضى الدهون الثلاثية ودهون الكبد: فهؤلاء المرضى قد يعانون من زيادة فى نسب الدهون الثلاثية ما يزيد من حالة الكبد سوءا.

>- مرضى الضغط: فالتخمة وزيادة تناول السكريات والدهون بشدة تؤدى إلى إحداث خلل فى مستوى السكر والضغط معا

>- مرضى الكولسترول: فهؤلاء المرضى يمكن أن يصابوا بآلام جسدية لا نهائية نتيجة تناول الكحك الدسم، مما يعرضهم لآلام يومية شديدة.

>- لا شك أن مرضى السكر أيضا لا يصح لهم تناول الكحك، لأنه يرفع السكر وقد يعرضهم لنوبات خطيرة.