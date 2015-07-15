زيادة رواتب العسكريين المواطنين العاملين بشرطة عجمان 40 بالمائة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي - بزيادة رواتب العسكريين العاملين في قوة شرطة عجمان المحلية من المواطنين بنسبة 40 في المائة من الراتب الاساسي على أن تشمل الزيادة كافة الرتب العسكرية من شرطي مستجد وحتى مساعد أول.

وتأتي هذه المكرمة من منطلق الرعاية والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده لتهيئة سبل العيش والحياة الكريمة لأبنائهم المواطنين.

ووجه الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية دائرة المالية والإدارة المركزية للموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الزيادة بالتنسيق مع قيادة قوة الشرطة المحلية اعتبارا من بداية شهر اغسطس 2015.

وقال الشيخ احمد بن حميد النعيمي ان هذه الزيادات الجديدة في رواتب العسكريين ستشيع جوا من البهجة والفرح على كافة العاملين في شرطة عجمان وانها ستكون مرضية وتحل الكثير من الاشكاليات المعيشية وان الزيادات الجديدة في الرواتب تعد طيبة ومميزة تعطي نوعا من الحافز والتميز لباقي الفئات من الموظفين في حكومة عجمان لمزيد من العطاء والارتقاء في الاداء والانتاجية.

وأشاد العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بمكرمة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بزيادة رواتب العسكريين في عجمان .. ووجه الشكرالى سموه وولي عهده على هذه المكرمة التي تعد واحدة من المكرمات والرعاية الكبيرة التي يوليها سموهما لرجال الشرطة بشكل خاص مؤكدا ان سموه وولي عهده يوليان جهاز الشرطة كل اهتمام ودعم متواصل لاستتباب الامن في الامارة .

واشار الى أن الزيادات الجديدة في الرواتب لاقت صدى طيبا لدى جموع العسكريين وستكون حافزا على مزيد من العمل وبذل الجهد للحفاظ على الامن والامان مؤكدا ان زيادة الرواتب هذا الشهر الفضيل ومناسبة عيد الفطر المبارك ستدخل الفرحة والبهجة على المنتسبين العسكرين في شرطة عجمان على انفسهم واسرهم لتكون دافعا وحافزا للقيام بواجباتهم على اكمل وجه .

وقال ان هذه الزيادات في الرواتب بالفعل زيادات سخية تتماشى والاوضاع المعيشية الحالية وتحل الكثير من الاشكاليات مشيرا الى ان شرطة عجمان دوما تسعى للحفاظ والاهتمام بالعنصر البشري لديها وتؤهله وتمنحه كل المزايا من اجل العمل الجاد والمتميز.