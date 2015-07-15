"التربية" تحدد منافذ وأسعار بيع الزي المدرسي

حددت وزارة التربية والتعليم مراكز ومنافذ عدة لتوزيع الزي المدرسي كما راعت في تحديد الأسعار جميع الاعتبارات الاقتصادية للأسرة من دون أن يؤثر ذلك على جودة المنتج ومواصفاته والاشتراطات المعتمدة للزي المدرسي وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور .

وتبدأ وزارة التربية والتعليم مطلع العام الدراسي المقبل "2016/2015" تنفيذ مبادرة الزي المدرسي التي تعد واحدة من المبادرات التي تستهدف تعميق المواطنة الإيجابية لدى الطلبة وتوثيق صلتهم بتقاليد المجتمع وقيمه النبيلة والتي يعد الزي المدرسي ضمن مظاهرها الأساسية.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الوزارة واهتمامها البالغ بالحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ ما يتصل بها من مفاهيم ومضمون ومظاهر في أوساط المجتمع المدرسي وسيبدأ بيع الزي المدرسي من الأول من أغسطس ولمدة شهر كامل في مراكز التوزيع المعتمدة.

ووفقا للمواصفات التي توصلت إليها وما تشتمل عليه من تفاصيل "التصاميم والألوان" فقد حرصت الوزارة كذلك على أن يكون الزي المدرسي معبرا عن روح البيئة التعليمية ومتماشيا مع ما يرتبط بها من أصول تربوية وضوابط ومناسبا في أشكاله وألوانه لكل مرحلة دراسية وعمرية ومنسجما في الوقت نفسه مع المظهر الحضاري رفيع المستوى للمدرسة الإماراتية.

وجاءت منافذ البيع والتوزيع في دبي ممثلة في الصالة الرياضية لمدرسة زايد بن سلطان "بر دبي " والصالة الرياضية في ند الحمر "ديرة" وفي الشارقة تحددت المنافذ في : صالة مدرسة المنار النموذجية للعليم الأساسي ح2 بنات "الغافية" وصالة مدرسة اسيا بنت مزاحم بنات / القادسية "خورفكان" وصالة مدرسة الذيد للتعليم الثانوي بنين / الذيد "الذيد والوسطى" وفي عجمان تحدد البيع في الصالة الرياضية بمدرسة الحسن البصري والنادي الرياضي / مزيرع "مزيرع وحتا ومصفوت" وفي أم القيوين بمسرح مدرسة الوطن وفي رأس الخيمة بقاعة نادي ضباط شرطة رأس الخيمة ومسرح مدرسة كدرة للتعليم الأساسي والثانوي وفي الفجيرة جاءت منافذ البيع ممثلة في : مسرح مدرسة ابن النفيس للتعليم الأساسي والصالة الرياضية "مربح" ومسرح مدرسة الماسة "دبا".