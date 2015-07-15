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" البيان " تطلق سلسلة مواضيع متخصصة على منصات الوسائط المتعددة

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" البيان " تطلق سلسلة مواضيع متخصصة على منصات الوسائط المتعددة " البيان " تطلق سلسلة مواضيع متخصصة على منصات الوسائط المتعددة

استمرارا لنهج التميز والريادة في تقنيات النشر الإلكتروني ، اطلق موقع  "البيان " سلسة مواضيع متخصصة ، على منصات الوسائط المتعددة ، التي بدأت المواقع العالمية في تبنيها في إطار ما يعرف بـ " رواية القصص " storytelling  .

بداية هذه السلسة مع جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ، وتحديدا مع مشروع إفطار الصائم ، الذي ينفذه الجامع منذ العام 2005 ، حيث يتم في إطار هذا المشروع الإنساني العظيم توفير وجبات الإفطار لعشرين ألف صائم يوميا .

وبطبيعة الحال فان توفير هذا الكم من الوجبات ليس بالعمل السهل ، بل هي عملية طويلة تتضمن سلسلة من العمليات المتداخلة سوف نسلط الضوء عليها في هذا التقرير ، المدعم بالصور والصور المتحرك والفيديو والانفوجرافيك والنصوص ، باللغتين العربية والانجليزية .

لمشاهدة هذا التقرير المميز عن مشروع إفطار الصائم في جامع الشيخ زايد الكبير بابوظبي إضغط على الرابط التالي : http://media.albayan.ae/res/html/iftar/arabic.html


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