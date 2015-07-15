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دائرة النقل في أبوظبي: المواقف مجانية خلال عيد الفطر

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دائرة النقل في أبوظبي: المواقف مجانية خلال عيد الفطر دائرة النقل في أبوظبي: المواقف مجانية خلال عيد الفطر

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي عن مجانية الوقوف في المواقف السطحية طيلة أيام عيد الفطر وذلك ابتداء من يوم 16 يوليو 2015 الموافق 29 رمضان 1436 هجري وحتى 3 شوال 1436 هجري.

ونوهت الدائرة إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف وكذلك عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9 مساء وحتى 8 صباحا.

وقالت الدائرة أنه سيتم إغلاق مركز خدمة العملاء في مقر دائرة النقل ومراكز خدمة العملاء في كل من السوق المركزي وشارع المرور وشارع الفلاح وغرفة التجارة والصناعة في أبوظبي وشركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة اتصالات ابتداء من يوم 16 يوليو 2015 الموافق 29 رمضان 1436 هجري وحتى 3 شوال 1436 هجري على أن يستأنف العمل في هذه المراكز بتاريخ 4 شوال 1436 هجري.

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