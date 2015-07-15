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أنغام تفتتح مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر بمكتبة الإسكندرية

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أنغام تفتتح مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر بمكتبة الإسكندرية أنغام تفتتح مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر بمكتبة الإسكندرية

يفتتح مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر، الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، فعالياته بحفل الفنانة أنغام بعد غياب طويل عن الإسكندرية، ويقام الحفل يوم الخميس، 30 يوليو الجاري، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن تشدو أنغام خلال الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة إضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.

وأعرب المايسترو هشام جبر، مدير المركز، عن سعادته لإستضافة الفنانة أنغام بعد طول غياب عن الجمهور السكندري، لافتاً أن المهرجان يستضيف هذا العام قامات فنية رفيعة من والعالم العربي، بالإضافة إلى إشتراك فرق موسيقية وإستعراضية وأفلام من مختلف دول العالم.

وأكد جبر أن تنوع فعاليات المهرجان يهدف إلى مخاطبة الجمهور بمختلف الخلفيات والفئات العمرية، حتى يجد كل منا ما يحب أن يراه ويسمعه من مختلف أنواع الفنون الأدائية المتميزة.

ومن المقرر إقامة مهرجان الصيف الدولي الثالث عشر في الفترة من 30 يوليو حتى 4 سبتمبر 2015.

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