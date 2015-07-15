أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

سفير مصر لدى بيروت يدعو رئيس الوزراء اللبناني للمشاركة بحفل افتتاح قناة السويس

Google+ Print
سفير مصر لدى بيروت يدعو رئيس الوزراء اللبناني للمشاركة بحفل افتتاح قناة السويس سفير مصر لدى بيروت يدعو رئيس الوزراء اللبناني للمشاركة بحفل افتتاح قناة السويس

استقبل تمام سلام، رئيس الوزراء اللبناني السفير المصري محمد بدر الدين زايد، في السراي الحكومي اللبناني، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع العامة فى المنطقة، وسلم بدر الدين الدعوة الموجهة إلى سلام من الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى حفل إفتتاح قناة السويس فى السادس من أغسطس المقبل.

وأكد زايد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الرئيس سلام، لحضور إفتتاح تطوير مشروع قناة السويس، تشكل تأكيداً على قدرة الدولة المصرية، رغم التحديات والحرب على الإرهاب، التى نجحت فى زمن قياسى فى إتمام هذا المشروع العملاق الذى يعتبر من أكبر مشاريع القرن وذلك فى أقل من عام، وسيحضر حفل الإفتتاح حشد كبير من القادة ورؤساء العالم والشخصيات العامة من كل من دول العالم.

وقال زايد أن اللقاء تضمن أيضاً مراجعة الأوضاع فى لبنان والأوضاع الإقليمية، وقد تناول الحديث المواجهة الكبيرة التى تشهدها المنطقة فى المرحلة الراهنة ضد الإرهاب ودقة الأوضاع الإقليمية وكيف أن هذه الأوضاع كلها تؤكد أهمية تجنيب لبنان المخاطر المحيطة به وأهمية التركيز على حماية تنوعه والصيغة الخاصة به.

وأضاف أن هذه المرحلة لا تحتمل أن يتوقف العمل الحكومي، وأن يكون هناك تشتيت لقدرات الشعب اللبنانى الذى يحتاج بكل طوائفه إلى الكثير من المشاريع والإحتياجات التى تقتضى إنسياب العمل الحكومى وبالتالى عمل مجلس الوزراء، وقد أكدنا لدولة رئيس مجلس الوزراء أن حريصة على نجاح اللبنانية وعلى قدرتها على مواجهة التحديات، ونأمل من كل القوى السياسية فى لبنان التركيز على مبدأ الحوار وحده كوسيلة لحل الخلافات وأن يكون هذا المبدأ هو الحاكم من أجل لبنان بصيغته المعروفة التى تقوم على التعايش وقبول الطوائف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة