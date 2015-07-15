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انقضاء دعوى سب مرتضى منصور لـ «العوضي» بالتصالح

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انقضاء دعوى سب مرتضى منصور لـ «العوضي» بالتصالح انقضاء دعوى سب مرتضى منصور لـ «العوضي» بالتصالح

مرتضى منصور

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، الأربعاء، بانقضاء دعوى السب والقذف المٌقامة ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في قضية اتهامه بـ«سب وقذف طارق العوضي»، محامى «الالتراس»، بالتصالح.

كان الشهيد المستشار هشام بركات، النائب العام، وافق على إحالة دعويين مقامتين ضد «منصور» من قبل طارق العوضى، محامى «الالتراس»، إلى محكمة الجنح، وذلك بعد إعلان النيابة لرئيس النادى مرتي، طلب المثول أمامها، ورفض طلبها.

كشفت التحقيقات التي أجراها إسلام ضيف، مدير نيابة أكتوبر أول، أن رئيس الزمالك ظهر ببرنامجي «البلدوزر»، و«الملاعب اليوم»، اللذين يقدمهما الكابتن مجدى عبدالغنى، والكابتن سيف زاهر، على فضائيتي «القاهرة والناس»، و«الحياة»، وسب المحامى طارق العوضي، حيث وصفه بأنه «صايع»، ومسجل خطر جنائي، ومتهم بإحراق سيارة مأمور قسم حدائق الزيتون.

وأضافت التحقيقات أن محامى «الألتراس» تقدم إلى النيابة بعدة أسطوانات مدمجة، تفيد بما ورد في أقواله بمحضر الشرطة، بقسم أول أكتوبر، بسب وقذف رئيس نادى الزمالك له، وبتفريغ محتوياتها بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، تبين من خلال تقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن مقاطع الصوت والفيديوهات تخص المتهم، ولم يدخل عليها أي تعديل أو تلاعب.

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