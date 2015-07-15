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«القابضة للمطارات» تحقق أعلى فائض في تاريخها بحوالي مليار جنيه

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«القابضة للمطارات» تحقق أعلى فائض في تاريخها بحوالي مليار جنيه «القابضة للمطارات» تحقق أعلى فائض في تاريخها بحوالي مليار جنيه

أكد الدكتور محمود عصمت، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مؤشرات نتائج الأعمال للميزانية المنتهية في 30 يونيو عن العام المالي 2014/،2015 تشير إلى تحقيق أعلى فائض في تاريخ الشركة والشركات التابعة حوالي مليار جنيه.

وقال،حققت شركة ميناء القاهرة الجوي فائض حوالي 400 مليون جنيه، كما حققت الشركة المصرية للمطارات فائضا حوالي 450 مليون جنيه، كما حققت شركة الملاحة الجوية فائض حوالي 200 مليون جنيه، كما حققت شركة تكنولوجيا المعلومات فائض 23 مليون جنيه .

وأشاد عصمت بحسن التخطيط والمتابعة وإخلاص العاملين وتفانيهم في الأداء، وسيتم عرض الميزانيات على الجمعيات العمومية للشركات التابعة ومراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، تمهيداً لاعتمادها في الإجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

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