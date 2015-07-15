صحفي إيطالي من معسكر فلورنسا لـ في الجول: الأطفال انتظروا وصول صلاح

ماتيو دوفيليني، أحد الصحفيين المعروفين في مدينة فلورنسا، والذي يعمل بصحيفة لاروبابليكا الإيطالية الشهيرة، عاش حكاية صلاح منذ البداية وحتى النهاية.. ويحدث FilGoal.com عن كواليسها.

دوفيليني يحكي لـFilGoal.com من داخل معسكر الفيولا المقام في مدينة موينا الصغيرة..

س: ماتيو.. يبدو أن قصة صلاح لم تنته بعد مع جمهور فيولا؟

إلى الآن لست مدركاً لما حدث.

كان يوماً عادياً وذهبت إلى معسكر الفريق في موينا لأجد الأطفال في انتظار وصول نجوم فيورنتينا من أجل التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين.

سألتهم: "من تنتظروا وصوله من اللاعبين"؟ أجابوا: روسي وجوميز وصلاح".

أخذت وقتاً طويلاً في شرح أن صلاح ترك فيورنتينا، في النهاية لم يكن أمامهم سوى الاكتفاء ماريو جوميز وجيوسيبي روسي بعدما خاب أملهم برؤية صلاح.

س: برأيك لماذا كل هذا الحب من جمهور فلورنسا لصلاح؟

جمهور فيولا عشق صلاح منذ البداية.

مشهد مغادرته للملعب في آخر مباراة له مع فيورنتينا يلخص كل شيء، من ناحية الجمهور وربما من ناحيته أيضاً.

مباراة يوفنتوس في الكأس كان لها دورا كبيرا. يمكننا القول إن هذه المباراة حولت صلاح من لاعب يعشقه الجمهور إلى رمز للفريق.

س: النقطة الأهم.. لماذا بدأت الحرب بين فيورنتينا وصلاح؟

حسناً، لنؤكد أولاً أن الواضح للجميع أن فيورنيتنا كان يريد تمديد إعارة صلاح بل وشراء اللاعب إذا توصل لاتفاق مع تشيلسي بذلك.

الرغبة لم تكن لدى صلاح. هذا كان منذ وقت طويل كما يبدو.

لكن اللاعب لم يصرح بذلك ولم يوضح الأمور، انتظر كثيراً.

بعد رحيل مونتيلا أدرك أن الفريق سيبدأ دورة حياة جديدة ومع الوضع في الاعتبار أنه يريد فريقا بطموح أكبر فحدث ما حدث وتمسك الإثنين بموقفهما.

صلاح لا يريد العودة والنادي يعرف أن في يده موهبة استثنائية لا يمكن تركها.

س: كيف ترى مستقبل صلاح؟

صلاح ظاهرة، أثبت ذلك في فيورنتينا، لديه السرعة والتقنية والعبقرية اللازمة كي يلعب في أعلى المستويات.

يستحق أن يلعب في ناد كبير في دوري أبطال أوروبا، أعتقد أن هذا ما سيحدث هذا الصيف.

س: من المشاهد الأولى .. ما الفارق بين فيورنتينا مع مونتيل، وفيورنتينا مع مدربه الجديد سوزا؟

مونتيلا قضى سنوات رائعة هنا، الشيء السلبي الوحيد أنه لم يحقق بطولة لكنه في النهاية خسر من فرق قوية في الموسم الماضي في الكأس والدوري الأوروبي أمام يوفنتوس وسيفيليا.

قدم أقصى ما يمكن تقديمه مع الفريق.

الآن بدون صلاح وبيتزارو وأكويلاني وفارجاس، سوزا عليه أن يبدأ مرحلة جديدة بفكر مختلف.

سوزا من الواضح أنه يركز على كيفية الاحتفاظ بالكرة والضغط على الخصم، مختلف عن مونتيلا تماماً، يفتح الأبواب للجماهير مرة أسبوعياً ، بمعنى آخر، هو يريد أن يوصل الحماس من الجمهور للاعبين من أجل الحصول على إصرار أكبر من اللاعبين في الملعب؟

في العموم فيولا يحتاج إلى بديل لصلاح ولاعبين في وسط الملاعب وصانع ألعاب ومدافعين.

س: هل صحيح أن الإدارة قررت تعويض صلاح ببالوتيللي؟

لا أعتقد أن بالوتيللي سيأتي إلى فيورنتينا، راتبه مرتفع وسمعته سيئة وهذا لا يتناسب مع غرفة خلع الملابس في فيولا، هي إشاعات من قبل الصحافة برأيي.

س: ماذا عن مستقبل أحمد حجازي؟

الآن هو تحت الملاحظة بالنسبة لسوزا، لم يتخذ قراراً بشأن استمراره مع الفريق أو إعارته حتى الآن لكن القرار سيأتي قريباً.

س: هل تعرف شيئاً عن نجوم الكر المصرية باستثناء صلاح وحجازي؟

أتذكر سعيد الذي لعب لفيورنتينا في الدرجة الثانية (يقصد هاني سعيد)، ميدو لعب مع روما كذلك، لم يكن محظوظ لكنه يظل هداف متميز ، كذلك إمام الذي كان أول من احترف هنا مع أودينيزي، لم يلعب كثيراً لكنه كان مرواغ ممتاز.

س: في النهاية أخبرنا عن الموقف الذي رأيته الأكثر جنوناً في حكاية صلاح مع فيورنتينا؟

كان واحدة من أجمل اللحظات لفيورنتينا ولصلاح، ليلة الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على روما في الدوري الاوروبي.

في هذه الليلة وأثناء عودة الفريق قام 5000 متفرج من عشاق الفيولا بإيقاف الفريق في محطة كامبو دي مارتي.

صلاح ارتمى وقتها داخل المشجعين وأخذ معهم "سيلفي"، لقطة توضح كم من المشاعر الرائعة، بالنسبة للصحفين أمثالي، كان عليهم توثيق لحظة مثل هذه بكل تأكيد.