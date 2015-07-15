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ابنة حنان ترك تعيد والدتها إلى الأضواء

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ابنة حنان ترك تعيد والدتها إلى الأضواء ابنة حنان ترك تعيد والدتها إلى الأضواء

الثلاثاء 14-07-2015 21:31

بعد انقطاع أخبار حنان ترك طيلة الفترة الماضية، استطاعت ابنتها مريم أن تعيدها إلى الأضواء من جديد من خلال صورتها التي تم نشرها وتداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنها أثناء تأدية والدها محمود مالك شعائر العمرة.

يذكر أن حنان ترك لديها ابن أخر من زوجها الأخير محمود مالك يدعى محمد، فيما لها من زوجها الأول خالد خطاب ولدان هما أدم ويوسف.

 

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