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غداً.. نظر استئناف طبيبين على حبسهما بتهمة قتل سيدة ليبية بالخطأ

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غداً.. نظر استئناف طبيبين على حبسهما بتهمة قتل سيدة ليبية بالخطأ غداً.. نظر استئناف طبيبين على حبسهما بتهمة قتل سيدة ليبية بالخطأ
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة برئاسة المستشار طارق درة ثانى جلسات استئناف طبيب تجميل وطبيب تخدير على حكم حبسهما 5 سنوات مع الشغل بتهمة الإهمال الطبى والقتل الخطأ بعدما تسببوا فى وفاة سيدة ليبية داخل مركز التجميل الذى يمتلكه المتهم الأول بمدينة نصر لإجراء عملية شفط دهون وإلقاء جثتها بمنطقة صحراوية بالتجمع الخامس للتخلص منها.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع قد قضت سابقا بحبس المتهمين 5 سنوات حيث أدلى طبيب التجميل مجدى رمضان باعترافات تفصيلية للمحكمة أنه فوجئ بوفاة المريضة رحمها الله ليبية الجنسية أثناء إجراء عملية شفط دهون لها واستدعى طبيب التخدير لمساعدته فى نقل المريضة "المتوفية"، ورفضت المستشفيات استقبالها ولكنه أقر أنه كان على علم بوفاتها على أمل أن يتم إنعاشها.

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مصر 365