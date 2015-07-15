«الزراعة»: ذبح 211 رأس عجل وتوزيعها في منافذ 13 محافظة بسعر 55 جنيه للكيلو

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم حملاتها لطرح كميات من اللحوم البلدية بمنافذها المختلفة بالمحافظات، حيث تم ذبح 211 رأس من العجول ضمن الرؤوس المتبقية من المنحة الإماراتية في عدد من المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان أنه تم ذبح الرؤس وطرحها بمنافذ محافظات المنيا والبحيرة، وقنا، وكفر الشيخ، واسيوط، والاسماعيلية، وبورسعيد، والنوبارية والفيوم، فضلاً عن محافظات الغربية والقليوبية والقاهرة والجيزة.

وأكدت الوزارة في بيان أن ذلك ياتي ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهل المستهلكين وخاصة محدودي الدخل منهم، لافتاً أنه تم طرح اللحوم بسعر 55 جنيه للكيلو الواحد في كافة المنافذ والشوادر التابعة لها.

وتابع البيان أن هناك برنامج زمني تم إعداده لتغطية باقي المحافظات باللحوم البلدية ومن رؤوس العجول المتبقية من المنحة، وذلك لتغطية كافة أنحاء الجمهورية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح البيان أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة ووزارة التموين ومباحث التموين والمحافظات ومديريات الطب البيطري لتشديد الرقابة على المنافذ والمجازر فضلاً عن التأكد من البيع بالأسعار التى تم تحديدها وهي 55 جنيه للكيلو الواحد.