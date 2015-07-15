حفل فني ناجح لوائل كفوري في قرطاج

بعد ثمانية أعوام من الغياب، عاد الفنان اللبناني وائل كفوري من جديد إلى مهرجان "قرطاج الدولي" وأحيا حفلاً فنيّاً ناجحاً، إذ كانت سهرته هي الحفلة الثانية في الدورة 51 لمهرجان "قرطاج الدولي". وكان أغلب الحضور من فئة الشباب.

واختار وائل كفوري أن يطلّ على جمهوره ببدلة سوداء وقميص أبيض متخليّاً عن ربطة العنق ملتفاً بالعلم التونسي تعبيراً عن تضامنه مع الشعب التونسي إذ لاقت هذه اللفتة تجاوباً من الجمهور فصفّقوا له طويلاً.

و قدّم وائل على امتداد ساعة ونصف الساعة مجموعة من أغاني ألبومه الأخير "الغرام المستحيل"، إلا أنّه و بإلحاح من الجمهور الحاضر قام بغناء مجموعة من أغانيه القديمة مثل "جن الهوى و رماني" و"بحبك أنا كثير".

وتفاعل الجمهور التونسي كثيراً مع نجم السهرة، الذي برهن على أنّه لا زال يمتلك شعبّية كبيرة في تونس، فردّد معه كلّ أغانيه حتّى الجديدة التي كان يحفظها عن ظهر قلب إلى درجة أنّ وائل استغنى عن كوراله المصغّر العدد.

كما أمتع الفنان اللبناني الجمهور الحاضر بمواويل نقلت الحاضرين إلى جبال لبنان فصفقّ له طويلاً وطالبه بالمزيد منها.

ومن أبرز الاغاني التي غنّاها وائل كفوري في سهرته "اديش صارلي"، و"انت الحب الي في خيالي"، و"شو رايك ننسى الى صار"، و"ناطر حبيبي".

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