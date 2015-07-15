ما هو المرض الذي تعاني منه أمل علم الدين؟

أكدت مجلّة Globe Magazine الأمريكية أن المحامية أمل علم الدين تتعالج لتستردّ بعض الوزن الذي سبق وفقدته لتغطّي شرايينها وعظامها الظاهرة.

ورجحت المجلة أن تكون زوجة النجم العالمي George Clooney قد وقعت ضحيّة مرض الأنوراكسيا أو فقدان الشهية، وهو كناية عن اضطراب عاطفي يتّسم بالرغبة لا بل بالهوس في إنقاص الوزن من خلال رفض تناول الطعام.

وذكرت المجلة أن خسارة الوزن بشكلٍ مفاجئ ومقلق، يعود سببه إلى انهماك اللبنانية البالغة من العمر 37 عاماً في عملها وكيفية مزج ذلك مع إطلالاتها على السجادة الحمراء إلى جانب زوجها، فضلاً عن اهتمامها الزائد بأعمال ترميم منزلهما في انجلترا، إضافة الى الضغط الذي تتعرّض له في ما يتعلّق بموضوع شائعة طلاقها من زوجها والمشاكل التي يمرّان بها.

يذكر أن George Clooney عبر في الآونة الأخيرة عن مخاوفه وقلقه إزاء صحّة زوجته والوضع الذي وصلت إليه، مؤكّداً أنّها ترفض الأكل بشكلٍ قاطع.