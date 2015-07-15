أفلام عيد الفطر... موسم عودة النجوم إلى عالم السينما

يتنافس عدد من الأفلام ضمن مارثون عيد الفطر السينمائي، المزمع استقباله بعد يومين، ومن خلاله يعود بعض النجوم الذين اختفوا سينمائياً منذ فترة.

فبعد غياب عن شاشة السينما، يعود الممثل أحمد عز بفيلمه "ولاد رزق"، إذ يعد هذا العمل هو الأول لعز بعد قضية إثبات نسب توأمي زينة والتي صدر الحكم فيها بنسب الطفلين إليه.

الفيلم عن قصة من تأليف صلاح الجهنيمي وإخراج طارق العريان وإنتاج أحمد عبد الله، ويشارك في بطولته بجانب عز كل من الفنانين عمرو يوسف، وسيد رجب، وأحمد الفيشاوي الذي يشارك في المارثون نفسه من خلال فيلمه "سكر مر" إلى جانب أيتن عامر، وشيرى عادل، وناهد السباعي، وأمينة خليل، ونبيل عيسى، وكريم فهمي، وعمر السعيد، وسارة شاهين، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج هاني خليفة في ثاني عمل له بعدما قدم فيلمه "سهر الليالي".

بينما يخوض الفنان هاني رمزي السباق الرمضاني بفيلم "نوم التلات"، بعد غياب دام عامين، منذ أن قدم آخر أفلامه "توم وجيمي". فيلم "نوم التلات" بطولة إيمان العاصي، وهشام إسماعيل، وحسن حسني، وهو من تأليف فادي أبو السعود، وإخراج إيهاب لمعي.

أما الفنان محمد سعد، فيشارك بطولة فيلم "حياتي مبهدلة" في أول عمل يجمعه بالممثلة والمغنية نيكول سابا، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف سامح سر الختم وإخراج شادي علي.

كما ينافس الفنان محمد رمضان بفيلم "شد أجزاء" بمشاركة دنيا سمير غانم، ومحمد شاهين ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج حسين المنباوى، وقرر رمضان إهداء الفيلم إلى روح الفنان العالمي عمر الشريف الذي سبق وشاركه رمضان في مسلسل "حنان وحنين" من خلال دور صغير.

وبعد أن لفت الأنظار بشكل كبير في مسلسلي "حواري بوخارست" و"أستاذ ورئيس قسم"، يقدم الممثل أحمد فتحي فيلم "حارة مزنوقة" في أول بطولة مطلقة له في السينما، وتشاركه البطولة علا غانم، وخالد حمزاوي، ومن تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

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