وفاة الفنان المكسيكي جوان سباستيان

توفي الفنان والمؤلف المكسيكي الشهير Joan Sebastian، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وعن عمر ناهز الـ 64 عاماً.

Joan المعروف أيضاً باسم El Rey Del Jaripeo توفي في كروز دي لا سييرا في المكسيك، في منزل العائلة.

وكان النجم قد أصيب بالسرطان عام 1999، للمرّة الأولى، وتعافى منه عام 2007، لكنه أصيب به مجدداً عام 2012، ثم في عام 2014.

يذكر أن Joan Sebastian حاصل على 7 جوائز " Latin Grammy" و5 جوائز " Grammy".