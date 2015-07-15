أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الشعب الجمهوري»: نرفض الضغوط على القيادة المصرية للتصالح مع الإخوان

Google+ Print
«الشعب الجمهوري»: نرفض الضغوط على القيادة المصرية للتصالح مع الإخوان «الشعب الجمهوري»: نرفض الضغوط على القيادة المصرية للتصالح مع الإخوان


> أعلن حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، رفضه التصالح مع جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل التصالح أو التفاوض على دماء أبنائه، وعلى جثث شهدائه التى مازالت تقطر منها الدماء وتسقى تراب الوطن.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري فى بيان له اليوم، أن كل من يحاولون المصالحة مع الإخوان عليهم التصالح أولا مع أنفسهم ويضعون حقيقة الجماعة الإرهابية أمام أعينهم، حيث إنها جماعة قامت على التنظيم السري المسلح، فكيف نتصالح مع سفكة دماء، كما أن أي مصالحة مع جماعة الإخوان باتت مرفوضة شعبياً.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الشعب المصري يرفض هذا الحجم الهائل من الضغوط التي تمارس على القيادة  المصرية من أجل حملها على التصالح مع جماعة الإخوان، سواء كان ذلك من قبل قوى دولية معروفة أو شخصيات وجماعات ضغط محلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا