«الشعب الجمهوري»: نرفض الضغوط على القيادة المصرية للتصالح مع الإخوان



> أعلن حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، رفضه التصالح مع جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الشعب المصري لن يقبل التصالح أو التفاوض على دماء أبنائه، وعلى جثث شهدائه التى مازالت تقطر منها الدماء وتسقى تراب الوطن.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهوري فى بيان له اليوم، أن كل من يحاولون المصالحة مع الإخوان عليهم التصالح أولا مع أنفسهم ويضعون حقيقة الجماعة الإرهابية أمام أعينهم، حيث إنها جماعة قامت على التنظيم السري المسلح، فكيف نتصالح مع سفكة دماء، كما أن أي مصالحة مع جماعة الإخوان باتت مرفوضة شعبياً.

وأشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الشعب المصري يرفض هذا الحجم الهائل من الضغوط التي تمارس على القيادة المصرية من أجل حملها على التصالح مع جماعة الإخوان، سواء كان ذلك من قبل قوى دولية معروفة أو شخصيات وجماعات ضغط محلية.