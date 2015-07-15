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«الوفد»: جاهزون بقوة للانتخابات.. والبرلمان سيكون قبل نهاية العام الحالي

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«الوفد»: جاهزون بقوة للانتخابات.. والبرلمان سيكون قبل نهاية العام الحالي «الوفد»: جاهزون بقوة للانتخابات.. والبرلمان سيكون قبل نهاية العام الحالي

قال شريف حمودة، الخبير السياسي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الحزب جاهز بقوة للإنتخابات، عن طريق برنامج قوي للحزب وعدد من المرشحين القادرين على خوض المنافسة وتحقيق آمال ومطالب المواطن من البرلمان القادم، مشيراً إلي أن البرلمان القادم سيكون الأصعب والأخطر في التاريخ المعاصر بسبب الظروف السياسية والإقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في ظل ثورتين قام بهم الشعب المصري بحثاً عن حياة كريمة بها عدالة اجتماعية.

 وأضاف حمودة، في تصريحات صحفية أن الإنتخابات البرلمانية ستكون خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين وعلى نهاية العام الجاري سيكون هناك برلمان، كما صرح الرئيس بالإضافة إلى أن إصدار قوانين الإنتخابات يعكس إقتراب موعد الإنتخابات مشيراً إلي أن الحزب كان لديه بعض التحفظات على قانون الانتخابات والنظام الإنتخابي ولكن لا وقت للخلاف.

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