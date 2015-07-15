صحيفة سعودية: عبد ربه منصور يؤدى صلاة العيد فى عدن

أكد مدير مكتب الرئيس اليمني الدكتور محمد مارم أن الرئيس عبدربه منصور هادي ، المقيم في السعودية ، يعتزم تأدية صلاة العيد في مدينة عدن بساحة العروض في خور مكسر، بعد نجاح المقاومة الشعبية في طرد الانقلابيين من عدن.

ونقلت صحيفة "الرياض اونلاين" السعودية اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية اليمني رياض ياسين قوله إن عدداً من المسئولين الحكوميين سيبقون في اليمن بعد العيد، فيما سيعود الرئيس هادي وآخرون إلى المملكة، حتى تتم تهيئة المكان المناسب لإقامتهم في عدن.

يشار إلى أن المقاومة الشعبية في عدن، حققت خلال اليومين الماضيين انتصارات مهمة بعد تحرير مطار عدن الدولي والسيطرة على خور مكسر، بمساعدة من طيران التحالف.

فيما أفاد سكان محليون أن قوات يمنية مدعومة من السعودية تنتزع السيطرة على ميناء عدن من الحوثيين