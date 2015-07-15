«الداخلية» تفرج عن الدفعة الأولى من الغارمين (41 شخصًا) بمناسبة العيد

أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن الدفعة الأولى من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بعدم سداد ما يستحق عليهم للدائنين، وذلك عقب سداد ديونهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتفعيل المبادرة، التى دعا إليها أحد ضباط الشرطة بتوجية زكاة ضباط الشرطة هذا العام لمساعدة الغارمين والغارمات فى سداد مديونياتهم والإفراج عنهم قبل عيد الفطر، حتى يتسنى لهم مشاركة ذويهم فرحه العيد.

قامت إدارة العلاقات الإنسانية بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية بتنفيذ توجيهات السيد الوزير والتنسيق مع قطاع مصلحة السجون لإتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص المحكوم عليهم فى قضايا تتعلق بعدم قيامهم بسداد ما يستحق عليهم للدائنين وبحث آلية سداد ديونهم والإفراج عنهم.

أسفر ذلك عن سداد مديونيات الدفعة الأولى و (41) من الغارمين والغارمات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنهم، حيث تم خروجهم صباح الأربعاء الموافق 15 الجارى .

أعرب المفرج عنهم عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة ضباط الشرطة ووزارة الداخلية التى حققت لهم الطمأنينة النفسية والإجتماعية بسداد ما عليهم من ديون وتؤكد تلاحم رجال الشرطة والمواطنين وتدعم العلاقات الإجتماعية والإنسانية فيما بينهم .