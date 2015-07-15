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حبس رئيس مجلس إدارة البنك العقاري ورجل أعمال 3 سنوات بتهمة النصب

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حبس رئيس مجلس إدارة البنك العقاري ورجل أعمال 3 سنوات بتهمة النصب حبس رئيس مجلس إدارة البنك العقاري ورجل أعمال 3 سنوات بتهمة النصب

قضت محكمة جنح الجديدة برئاسة المستشار عبد الرحمن الزواوي، بمعاقبة عبد الحميد محمد رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، و حازم سيد رجل الأعمال، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 500 الف جنيه، والزامهما بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره 40001 لاتهامهما بالنصب والاحتيال على محمد أبو الليل رجل أعمال والحصول منه على ملايين الجنيهات مقابل شراء قطعتى أرض  ولم يتسلمهما لوجود خلافات مالية على الأرض .

 كان رجل الأعمال محمد أبو الليل قد أقام دعواه ضد رئيس مجلس إدارة البنك ورجل الأعمال لقيام الأخير بالإستيلاء منه على مبلغ 36 مليون جنيه مقابل شراء قطعة أرض، وفؤجى عند الإستلام أن المتهم الأول منح الأخير قرض تخطى ال 30 مليون بدون أى ضمانات، كما تبين أنه المتهم الثانى حصل على قرض 20 مليون جنيه من قبل بضمان الأرض ولم يقم بسداده حتى الآن الأمر الذى وقع فيه المجنى عليه ضحية نصب .

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