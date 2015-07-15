المتحدث العسكري: 1/2طن متفجرات حمولة سيارة محاولة هجوم “طريق القطامية” الإرهابي

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه وردت معلومات مؤكدة من عناصر الاستخبارات، تفيد باعتزام العناصر الإرهابية إستهداف أحد الارتكازات العسكرية المتواجدة على طريق القطامية السويس فى محاولة لإفساد فرحة العيد على الشعب المصري.

فتم إعداد الأكمنة والتجهيزات الأمنية اللازمة لإحباط المخطط الإرهابى، وفى تمام الساعة 5.30 صباح اليوم، الأربعاء، قامت عربة ربع نقل تويوتا بيضاء اللون تحمل لوحات معدنية مزورة (نقل السويس 6321) بمحاولة إختراق الإرتكاز الأمنى، فتم إطلاق النيران التحذيرية فى الهواء لإيقافها، ولم يمتثل قائد العربة للتحذير، فتم التعامل معها بنيران القوات مما أسفر عن إنفجار السيارة وتدميرها بالكامل ومقتل قائدها دون حدوث خسائر فى صفوف القوات.

وبالفحص المبدئى تبين وجود آثار لمادة ال T.N.T المتفجرة بكمية أكبر من (1/2) طن وآثار لأشلاء الإرهابى قائد السيارة.