ماركا: ريال مدريد قد ينتظر عاما لضم دي خيا

ريال مدريد لايزال يحاول بكل الطريق ضم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد. إلا أنه يمتلك خطة بديلة في حال استمرار رفض لويس فان جال رحيل لاعبه.

بات ريال مدريد مضغوطا أكثر بعد رحيل إيكر كاسياس إلى بورتو، ويريد إقناع يونايتد سريعا بترك دي خيا.

ولكن فان جال يرفض رحيل دي خيا عن الفريق الذي يبنيه، ليكون منافسا أقوى في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد أمام رفض مانشستر يونايتد قد يترك التعاقد مع دي خيا إلى الموسم المقبل.

وسينتظر ريال مدريد لنهاية تعاقد الحارس الإسباني في الموسم المقبل.

وينوي الميرنجي تعويض دي خيا في حال فشل التعاقد معه هذا الصيف، بخمسة ملايين يورو. وهو ما يعادل الراتب السنوي المعروض عليه.

وينتظم دي خيا الآن في معسكر يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية.