7 خطوات للعناية بالبشرة قبل العيد

هناك خطوات أساسية عليك اتباعها يومياً بعد الاستيقاظ من النوم وقبل التوجه إلى وضع مكياج العيد، وهذه الخطوات تتمثل في ما يلي:

1. اختيار الغسول المناسب لبشرتك، ومن المهم أن يكون خالياً من الزيوت لضمان حصولك على بشرة جافة ونظيفة خلال النهار.

2. عند غسل وجهك لا تجففيه كثيراً ودعيه رطباً قليلاً، فكريمات الوجه لا تحقق الهدف المطلوب على بشرة جافة، فالماء تساعدها على تحقيق أهدافها.

3. لا تكثري من كمية الكريم النهاري أو الكريم المرطب الذي تستخدمينه بعد تنظيف بشرتك، فالأهم من الكمية عملية توزيعه جيداً على بشرتك لكي تحصل بشرتك على كمية متساوية من الكريم.

4. وقبل التوجه إلى المطبخ عليك بتطبيق كريم الحماية من الشمس، لا تستغربي فحرارة المطبخ والموقد قد تكون أكثر ضرراً على بشرتك من حرارة الشمس.

5. إذا كنت من ذوات البشرة الدهنية فمن الأفضل الاحتفاظ بعلبة من المناديل في المطبخ دائماً لإزالة الزيوت عن بشرتك باستمرار، وعمليه تجفيف الوجه بملابسك أو بقطع المطبخ المختلفة قد تنقل الكثير من الميكروبات إلى بشرتك.

6. عليك الاستغناء تماماً عن وضع مستحضرات التجميل في هذا الوقت، فالجو الحار سيعمل على تفتيح مسام بشرتك، وبالتالي سيكون من المدمر لها أن تمتص كميات من أدوات التجميل.

7. وأخيراً يمكنك استغلال حرارة المطبخ التي تجعل مسام بشرتك مفتوحة في القيام بقناع طبيعي مغذٍ لبشرتك، ويمكنك البحث عن أي شيء أمامك كالعسل مثلاً، واغسلي وجهك، ثم افردي عليه طبقة من العسل، فالحرارة ستعمل على تفتح مسام بشرتك التي ستحمل المكونات المغذية والمرطبة إلى داخل بشرتك في الحال.

سيعجبك أيضاً:

غذّي بشرتك بعد ساعات الصيام الطويلة

11 ساعة لتنفيذ وشم كارا الغريب