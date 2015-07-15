الخارجية الأمريكية تدين هجمات “بوكو حرام” الانتحارية في تشاد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي إن الولايات المتحدة، تندد بشدة العملية الانتحارية التي نفذتها بوكو حرام في السوق الكبير في العاصمة التشادية “نجامينا”، وصفها بالمروعة والعشوائية.

وعبر كيربي عن رفض أمريكا التام للهجمات، التى شنتها تلك الجماعة فى الكاميرون والنيجر ونيجيريا، مؤكدًا ان استهداف بوكو حرام لرجال ونساء وأطفال، يظهر أن وحشية هذه المجموعة لا تعرف حدوداً

وقال، نحن ملتزمون بالتعاون الوثيق مع السلطات في المنطقة من أجل استئصال الخطر الذي تشكله هذه الجماعة.

يذكر أن حركة بوكو حرام الإرهابية قامت، السبت الماضي، بهجومين انتحاريين الأول في السوق المركزية في العاصمة التشادية نجامينا والثاني في ماديوغوري بنيجيريا.