عودة خط الغاز الذي تعرض للانفجار بطريق “السويس -القاهرة” للعمل بعد 6ساعات

صرح المهندس محمد رعابي، رئيس شركة النصر للبترول، ورئيس المنطقة الجغرافية التي يقع فيها خط الغاز الذى حدث تسريب وانفجار فيه صباح اليوم، أن الخط تم إصلاحه وعاد للعمل بشكل طبيعي، ظهر اليوم، وذلك بعد عطل استمر 6 ساعات.

أضاف المهندس عرابي، فى تصريحات خاصة، أن المهندسين والفنيين انتهوا من كافة إجراءات الصيانة والإصلاح والأوضاع مستقرة الأن، موضحًا أن انفجار الخط جاء بعد أن صدمته سيارة فى الساعة 6 ونصف صباحًا، وعقب ذلك اصطدام سيارة اخرى بالأولي وهو سبب العطل، وذلك جراء عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد بالخط.