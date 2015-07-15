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بالفيديو - ريفالدو وابنه يسجلان بالدوري البرازيلي

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بالفيديو - ريفالدو وابنه يسجلان بالدوري البرازيلي بالفيديو - ريفالدو وابنه يسجلان بالدوري البرازيلي

قاد البرازيلي المخضرم ريفالدو فريقه موجي ميريم للفوز في دوري الدرجة الثانية البرازيلي على فريق مكاي بثلاثية مقابل هدف بعد أن سجل هدفا ونجله ريفالدينيو هدفين.

وكان ريفالدو قد عاد من الاعتزال في سن الـ43 ليساعد فريقه والذي يرأسه أيضا على النجاة من الهبوط.

وسجل ريفالدينيو الهدف الأول برأسية على الطائر بعد كرة عرضية من الناحية اليسرى قبل أن يحصل على ضربة جزاء انبرى لها والده ريفالدو والذي سددها ببراعة بعد أن خدع الحارس.

ثم أضاف ريفالدينيو الهدف الثالث من انفراد تام بحارس مرمى مكاي ليودعها في الشباك بسهولة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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