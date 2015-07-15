بابلو أيمار يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن الأرجنتيني خوان بابلو أيمار اعتزاله كرة القدم نهائيا في سن الـ35 عاما ليضع حدا لمسيرته الكروية الرائعة والتي امتدت لقرابة العشرين عاما.

وكان أيمار قد عاد في يناير الماضي لصفوف ريفر بليت الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية كمحترف لكنه لم يلعب سوى مباراتين.

وعاني أيمار من الإصابات طوال الفترة التي قضاها في صفوف ريفر بليت حتى قرر المدير الفني للفريق جاياردو أن يخرجه من قائمة الفريق في نصف نهائي كوبا ليبارتدورس ليعلن الأرجنتيني الدولي السابق اعتزاله الكرة رسميا.

وكتب أيمار في خطاب لزملائه "بالأمس أخبروني أنني لن أكون جزء من الفريق في كوبا ليبارتدورس وأنا أتفهم هذا، لا أريد أن أخذ مكانا ربما هو أحق لشخص أخر لذلك قررت التوقف عن اللعب كمحترف".

ولعب أيمار مع ريفر بليت وفالنسيا الذي توج معه بالدوري مرتين وكأس الاتحاد الأوروبي مرة وريال سرقسطة وبنفيكا بالإضافة لـ52 مباراة دولية بقميص الأرجنتين.