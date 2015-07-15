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فالنسيا يضم قائد شباب البرازيل

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فالنسيا يضم قائد شباب البرازيل فالنسيا يضم قائد شباب البرازيل

(إفي): أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء عن ضم لاعب الوسط البرازيلي دانيلو باربوسا لموسم واحد على سبيل الإعارة من سبورتنج براجا البرتغالي، بموجب عقد يتضمن بندا لإمكانية شرائه.

ومن المقرر أن يشارك باربوسا في مؤتمر صحفي بمدينة باتيرنا الرياضية، بينما قام في وقت سابق بزيارة ملعب ميستايا- معقل فالنسيا- برفقة رئيسة النادي لاي هوون، وذلك عقب توقيع العقد.

وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات نقلها النادي الإسباني "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هذا النادي العظيم.. إنها لحظة سعادة بالغة بالنسبة لي أن أرى هذا الملعب. فالنسيا فريق يتمتع بتاريخ حافل وأريد أن أشارك فيه وسوف أبذل كل شيء من أجل قميص هذا النادي".

ومن جانبها، أعربت لاي هوون عن ترحيبها بالإعلان عن انضمام لاعب شاب آخر يتمتع بموهبة إلى صفوف نادي فالنسيا.

وأضافت: "أعلم أنه كانت هناك أندية أخرى مهتمة بالتعاقد معه، لكن يسعدني كثيرا أنه اختار الانضمام إلى مشروعنا. دانيلو كان واحدا من أفضل لاعبي مونديال الناشئين. إنه قائد البرازيلي وأعتقد أن هذا يؤكد على الشخصية التي يتمتع بها. لا شك أن الجمهور يرغب في رؤيته وهو يلعب".

ومن المعروف أن دانيلو (19 عاما)، قد فاز بالكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 20 عاما.

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