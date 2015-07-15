في_القمة – رمضان صبحي يكشف لـ في الجول.. من هو نجم طفولته

ابن الـ18 ربيعا رمضان صبحي الساحر الجديد في الأهلي يتحدث لـFilGoal.com عن نجم طفولته.

مع اقتراب موعد القمة، أراد FilGoal.com ألا تكون قصص وحكايات اللاعبين من الماضي فقط..

نجوم الأهلي والزمالك الحاليين شاركوا في لعبة FilGoal.com.

والموهبة المتفجرة في الأهلي شارك في لعبة FilGoal.com وأجاب على سؤال.. من نجم طفولتك يا رمضان داخل مصر وخارجه؟

وقال رمضان صبحي: "نجم طفولتي هو عماد متعب. كان رائعا في قيادة هجوم الأهلي".

وتابع "أختاره رغم أنه لا يلعب في مركزي. لكني كنت أحبه جدا".

أما عن نجم طفولته من خارج مصر، أجاب "مممم، روبينيو".

رمضان صبحي كان في الـ8 من عمره حين كان متعب يتعملق في بداياته مع الأهلي سنة 2005، وروبينيو كان في سبيله إلى ريال مدريد.