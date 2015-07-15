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البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

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البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم البورصة تربح 5.7 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تعزيز مكاسبها بحلول منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة باستمرار عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 5.7 مليار جنيه ليبلغ مستوى 479.6 مليار جنيه مقابل 473.9 مليار جنيه الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 2.18% ليبلغ مستوى 7854.78 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنحو 1.26% ليبلغ مستوى 424.78 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.18% إلى قيمته ليصل إلى مستوى 884.98 نقطة.

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