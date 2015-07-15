مستثمرو مرسى علم: 60% من نسب الإشغالات الفندقية في العيد من المصريين

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن نسبة الإشغالات الفندقية في عيد الفطر ستكون كاملة العدد في أغلب المدن السياحية خاصة شرم الشيخ والغردقة ومدينة مرسى علم.

وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية، أن قرابة 60% من نسبة الإشغالات بالمدن السياحية ستكون للمصريين لقضاء أجازة العيد، حيث أن الشركات والمصالح الحكومية تقوم بتنظيم رحلات سياحية لموظفيها لقضاء أجازة العيد، حيث وكان عددً كبيراً من الصريين يقضي إجازته خارج مصر، ولكن الآن فضلوا قضاء أجازة العيد داخل مصر بهدف مساعدة ومساندة السياحة المصرية نتيجة للعجز في السياحة الأوروبية الوافدة.

وأشار عبد اللطيف إلي أن العرب أيضا يفضلون زيارة مصر بلدهم الثاني ودورنا الإهتمام بهم وتقديم خدمة ممتازة لهم وتوعية المواطن المصري بأهمية السياحة العربية في الوقت الراهن وعدم المغالاة معه أو استغلاله من قبل سيارات التاكسي أو البازارات أو غير ذلك.

وفيما يتعلق بتأثير حادث القنصلية الإيطالية على السياحة الإيطالية بمصر، أكد عبد اللطيف أن السياحة لم تتأثر أو تتراجع وأنهم قاموا بالإتصال بوكلاء السياحة والسفر وأكدوا إستقرار الوضع وعدم إلغاء أي رحلات سياحية لمصر،فضلاً عن زيارة وزير خارجية إيطاليا لمصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي التي كان لها تأثير كبير في عدم تراجع السياحة الإيطالية، وأكد للعالم كله أن مصر بلد مستقر وما يحدث هو شئ عارض يحدث في جميع بلدان العالم ولا يجب القلق منه.

وفيما يتعلق بنسب الاشغالات في الوقت الحالي قال عبد اللطيف، أن أغلب المدن الساحلية نسب الاشغالات فيها مرتفعة الآن ومن المنتظر أن تصل إلي 100% مع أول أيام عيد الفطر، وتصل نسب الإشغالات في شرم الشيخ حاليا 54%، ودهب 21%، ومرسى علم 50%، والغردقة 83%، وطابا 17%، ونويبع 6%، بينما تتراوح في الاقصر وأسوان من 3 إلى 5%.