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استغاثاتٍ تطالب «محلب» بزيارة مستشفى بني عبيد بالدقهلية

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استغاثاتٍ تطالب «محلب» بزيارة مستشفى بني عبيد بالدقهلية استغاثاتٍ تطالب «محلب» بزيارة مستشفى بني عبيد بالدقهلية

المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء

جدد مواطنون بمركز بني عبيد مطالبتهم لــ المُهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مركز بني عبيد بالدقهلية، وذلك للتعرف على مشاكل المواطنين خلال زيارته، والوقوف على مدى الإهمال والفساد الحادث بمستشفى بني عبيد المركزي، حيث أصبحت المستشفى أيلة للسقوط بالرغم من مرور 15 عامًا فقط على إنشائها بتكلفة 120 مليون جنيه.

 وأشار  محمد عبد الغني شادي، المنسق الإعلامي لتحالف شباب الثورة، إلى تقرير أساتذة كلية الهندسة بجامعة المنصورة، الذي يفيد بأن المستشفى بها عيوب، ومُخالفات إنشائية كثيرة، وغير مُطابقة للمواصفات، ويوضح أن الصرف بمبنى المستشفى، ستؤدي إلى تصدع المبنى وانهياره، في حالة تشغيله على الوضع الحالي بدون إزالة المُخالفات، وتغيير شبكة الصرف كاملةً.

 وطالب المنسق الإعلامي للتحالف،  رئيس الوزراء بفتح تحقيق عاجل وسريع مع من تسببوا في إهدار المال العام بالمستشفى، مُوضحًا أن الأهالي قد تقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات، وطرقوا أبواب جميع المسئولين دون جدوى.

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