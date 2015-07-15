تأجيل مُحاكمة مُتهمي «أنصار بيت المقدس» لـ11 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المُستشار حسن فريد، مُحاكمة 213 مُتهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة، والتي تضمنت:” اغتيالات لضباط شرطة- محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم- وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة “، إلى جلسة 11 أغسطس لمُناقشة شهود الإثبات.

وأسندت النيابة العامة، إلى المُتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والإنضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من مُمارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المُتمثلة في حركة حماس ” الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان “، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الألية والذخائر والمتفجرات.