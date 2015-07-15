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غدًا.. مسرحية”1980 وأنت طالع” تعود للعرض بمسرح الهوسابير

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غدًا.. مسرحية”1980 وأنت طالع” تعود للعرض بمسرح الهوسابير غدًا.. مسرحية”1980 وأنت طالع” تعود للعرض بمسرح الهوسابير

يبدأ، غدا الخميس، عرض مسرحية “1980 وأنت طالع” على مسرح الهوسابير، فى العشرة مساءًا، ويستمر حتى الأحد 19 يوليو الموافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

من المقرر إقامة 6 عروض للمسرحية، وذلك بمعدل عرض واحد يقدم فى العاشرة مساءًا بأيام الخميس والجمعة، بينما تعرض من خلال حفلين أيام السبت والأحد،ويفتتح الاول فى الخمسة عصرا ،والثانى فى التاسعة مساءًا.

يذكر أن المسرحية لاقت نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها عام 2011،ويقوم ببطلوته: .وليد عبد الغني، مصطفى السحت، محمود جمال، سمر نجيلي، مروة الصباحي، أحمد الليثي، عاصم رمضان، محمود عبد العزيز، محمد خليفة، علي حميدة، محمد عتابي، حاتم صلاح، سالي سعيد، ومن تأليف محمود جمال، والمخرجة المنفذة خلود عبد العزيز، وسنوغرافيا وإخراج محمد جبر.

 

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