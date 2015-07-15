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طوارئ بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الفطر

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طوارئ بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الفطر طوارئ بمديرية تموين القاهرة لاستقبال عيد الفطر

أعلن الدكتور جلال مصطفى، محافظ القاهرة عن إنتهاءمديرية من وضع كافة الإجراءات لتوفير السلع في الأسواق وخاصة الخبز وأسطوانات الغاز بإعتبارها سلع حيوية، وشن حملات للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك الآدمي بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة لضمان وصول السلع بحالة جيدة للمواطن القاهري .

وذكر المحافظ بأن مواعيد إنتاج الخبز ستعود مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم مع المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية، مع تكليف مفتشين من المديرية للمرور الدوري على المخابز للتأكد من جودة الخبز وتوفيره .

وأشار الأستاذ إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات خلال أيام العيد من قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها، كما سيتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة وخاصة الأسواق، لضبطها والتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة.

كما سيتم التنسيق مع مديريتي الطب البيطرى والشئون الصحية لعمل حملات تستهدف محلات الجزارة وبيع اللحوم ومحلات وأسواق بيع الأسماك الطازجة ومحلات الأسماك المدخنة والمملحة للتأكد من صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وضبط وإعدام ما هو غير صالح حفاظاً على الصحة العامة بعد إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف العسقلاني أنه سيتم تشديد للرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز، للتأكد من توافرها والدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أوقصور ووجود رقابة على المخابز للتأكد من إنتاج كامل للخبز مطابق للأوزان والمواصفات مع زيادة الكميات المعروضة بالمنافذ بجوار أماكن التجمعات بالحدائق والمتنزهات .

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